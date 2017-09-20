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«Атлетико» близок к аренде Диего Косты с обязательным выкупом за 40 млн евро

21.09.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Челси» Диего Коста, скорее всего, вернется в «Атлетико».

28-летний испанец близок к переходу в мадридский клуб на правах аренды с обязательным выкупом за 40 миллионов евро.

Из-за трансферного запрета «Атлетико» сможет дозаявить Косту только в январе 2018 года, а 1 июля должен будет выкупить его трансфер.

Минувшим летом Коста самостоятельно тренировался в Бразилии после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него. При этом футболист отказался заниматься в составе молодежной команды «Челси».

В начале сентября клуб заявил Косту в АПЛ, но не включил в заявку на Лигу чемпионов.

Летом 2014 года лондонцы приобрели форварда у «Атлетико» за 38 млн евро.

 
 
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Форвард «Челси» Диего Коста, скорее всего, вернется в «Атлетико».

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