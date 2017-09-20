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«Крумкачы» на краундфандинговой площадке собрали 23 тыс рублей
21.09.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается краудфандинговая кампания футбольного клуба «Крумкачы».
На сегодняшний день клуб собрал 23 тысячи белорусских рублей.
Отметим, что команде необходимо собрать 124570 рублей. На данный момент собрано 18 процентов средств.
Отметим, что за первый день компании клуб
Помочь команде можно
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Продолжается краудфандинговая кампания футбольного клуба «Крумкачы».
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