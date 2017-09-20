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Александр Шамко: «Евроигры — прекрасная площадка для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси»
21.09.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко во время совместного заседания Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» отметил, что проведение Еропейских игр — важный и ответственный проект для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе.
«Предстоящее в 2019 году спортивное событие является прекрасной площадкой для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси и всех стран-участниц.
Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести Европейские игры на качественном уровне: развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты, а также всестороння поддержка со стороны Президента Беларуси, президента НОК Александра Лукашенко», — сказал Шамко.
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Александр Шамко: «Евроигры — прекрасная площадка для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси»
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко во время совместного заседания Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с...
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