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Александр Шамко: «Евроигры — прекрасная площадка для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси»

21.09.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко во время совместного заседания Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с представителями оргкомитета и фонда «Дирекция II Европейских игр» отметил, что проведение Еропейских игр — важный и ответственный проект для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе.

«Предстоящее в 2019 году спортивное событие является прекрасной площадкой для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма Беларуси и всех стран-участниц.

Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести Европейские игры на качественном уровне: развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты, а также всестороння поддержка со стороны Президента Беларуси, президента НОК Александра Лукашенко», — сказал Шамко.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко во время совместного заседания Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) с...

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