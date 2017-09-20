Александр Гагиев: «Прием в Швейцарии? Мы принимаем лучше. Дело даже не в деньгах, а в отношении»

Глава РЦОП по теннису Александр Гагиев рассказал об условиях, которые предоставила швейцарская сторона во время матча Кубка Дэвиса.

— Как глава делегации остались удовлетворены всеми условиями, что предоставили швейцарцы?

— Думаю, мы принимаем лучше. Например, если бы предложили сходить на хоккей, то не давали бы билеты за 30 франков. Дело даже не в деньгах, а в отношении. Но у них один менталитет, у нас — другой. Ничего страшного. В целом все хорошо. Ребята остались довольны ареной, кортом. Это самое главное, – сказал Гагиев.