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Александр Гагиев: «Прием в Швейцарии? Мы принимаем лучше. Дело даже не в деньгах, а в отношении»
21.09.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава РЦОП по теннису Александр Гагиев рассказал об условиях, которые предоставила швейцарская сторона во время матча Кубка Дэвиса.
— Как глава делегации остались удовлетворены всеми условиями, что предоставили швейцарцы?
— Думаю, мы принимаем лучше. Например, если бы предложили сходить на хоккей, то не давали бы билеты за 30 франков. Дело даже не в деньгах, а в отношении. Но у них один менталитет, у нас — другой. Ничего страшного. В целом все хорошо. Ребята остались довольны ареной, кортом. Это самое главное, – сказал Гагиев.
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Глава РЦОП по теннису Александр Гагиев рассказал об условиях, которые предоставила швейцарская сторона во время матча Кубка Дэвиса.
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