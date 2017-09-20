ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Гагиев: «Прием в Швейцарии? Мы принимаем лучше. Дело даже не в деньгах, а в отношении»

21.09.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава РЦОП по теннису Александр Гагиев рассказал об условиях, которые предоставила швейцарская сторона во время матча Кубка Дэвиса.

— Как глава делегации остались удовлетворены всеми условиями, что предоставили швейцарцы?

— Думаю, мы принимаем лучше. Например, если бы предложили сходить на хоккей, то не давали бы билеты за 30 франков. Дело даже не в деньгах, а в отношении. Но у них один менталитет, у нас — другой. Ничего страшного. В целом все хорошо. Ребята остались довольны ареной, кортом. Это самое главное, – сказал Гагиев.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава РЦОП по теннису Александр Гагиев рассказал об условиях, которые предоставила швейцарская сторона во время матча Кубка Дэвиса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. «Цмокi» принимают «Приштину»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика