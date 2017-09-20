Серхио Рамос: «Не удивлен, что судьи не дают пенальти нам, но дают их «Барселоне»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о поражении от «Бетиса» (0:1) в пятом туре чемпионата Испании.

«Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится. Нужно уважать рефери и понять, что они стараются выполнять свою работу как можно лучше. Я не удивлен, что они не дают пенальти нам, но дают их «Барселоне».

Но если бы мы забили три гола, мы бы не переживали по этому поводу. Ужасное начало сезона, мы обеспокоены. Мы играли против тех соперников, которые обычно увозят с «Бернабеу» совсем другой результат. Нам нужно двигаться вперед, перезагрузиться и думать о следующих соперниках.

Мы все та же команда, что полтора месяца назад выигрывала титулы. У нас великолепный состав, нам нет оправданий», – сказал Рамос.