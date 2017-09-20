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Стал известен дизайн медалей Пхенчхана-2018
21.09.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стало известно, как будут выглядеть медали Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
Как сообщается на официальной странице Олимпиады-2018 в Instagram, источником вдохновения для дизайна наград стал хангыль, корейский алфавит.
«Медали Пхенчхана призваны воплотить в металле страсть и устремления спортсменов», — также говорится на странице в социальной сети.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея. На Играх будет разыграно 99 комплектов наград в 15 дисциплинах.
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Сегодня стало известно, как будут выглядеть медали Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
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