Сергей Канашиц: «То, как забивались голы в ворота «Слонима–2017», — это даже не спектакль, это цирк шапито»

Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о матче первой лиги «Сморгонь» – «Слоним-2017» (8:0).

«Сморгонь» борется за выживание. Приехавший в гости «Слоним–2017» — середнячок. Разница между командами в турнирной таблице на момент встречи составляла 8 очков. Всезнающие букмекеры, которые никогда не работают в убыток, фаворитом считали «Слоним», принимая ставки на победу этой команды с коэффициентом 1,96. Тогда как виктория «Сморгони» оценивалась показателем 2,65. Но победили именно хозяева. Причем легко и с поразительным счетом — 8:0! Я посмотрел видеообзор этой встречи. Думал: в принципе, чего в жизни не бывает? Может быть, одним в игре, что называется, поперло, а другие, наоборот, — отчаянно бодались, но уж так получилось, залетало в их ворота все, что туда летело...

То, как забивались голы в ворота «Слонима–2017», — это даже не спектакль, это цирк шапито. Я не знаю, какие суммы в контрактах игроков «Слонима–2017» прописаны, но должен констатировать, что за такое безобразие платить нельзя вовсе! Судя по матчу, в футбол эти ребята играть не умеют вообще. То есть — абсолютно! И, вероятно, с трудом могут отличить мяч от морковки. Или они всю ночь напролет перед матчем пели, пили и веселились. Так, что потом просто забыли кто они, где они, что здесь делают и каковы правила футбола. Вратарь выходит на перехват мяча, но почему–то его не ловит — 0:1. Защитники бегают по штрафной, сопровождая нападающих соперника почетным эскортом, но даже не пытаются забрать у них мяч, молча созерцая, как те лупят по их воротам до тех пор, пока не забьют — 0:2. Да что там наблюдают, сами отдают мяч в ноги нападающим прямо в своей штрафной — 0:3. И так далее и тому подобное. Если это наш футбол — то он просто убог и страшен. Если это уровень середняка нашей первой лиги — то ее просто нужно взять и отменить. Закрыть, а на двери повесить огромный амбарный замок. А ключ потерять. Потому что дети во дворе играют лучше.

Отдельная история — пресс–конференция после игры. Оба тренера вели диалог так, будто ничего особенного не произошло. Спокойные как удавы. 8:0? Подумаешь, ерунда какая — у нас в каждом туре аутсайдер середняка с похожим счетом «выносит». Главный тренер «Сморгони» Алексей Дворецкий, который, казалось бы, должен от радости сплясать цыганочку с выходом, лишь скромно заметил, что его клуб «прорвало» и меланхолично констатировал: «Забили восемь и не пропустили — это хорошо». Наставник проигравших гостей Олег Король, от которого ожидали, что он сломает пару стульев и запустит графином в стену, к удивлению, тоже предстал на публике совершеннейшим флегмой. Громов с молниями не метал, а когда журналист спросил у него о том, что же все–таки произошло, даже попытался неловко пошутить: «Нагрузили нам полную кошелку». Дальше — вообще полный и окончательный филологический парадокс. «Почему ваши защитники так неуверенно играли? — «Ну почему неуверенно? Уверенно они играли, просто допустили много ошибок». О как! Это сродни тому, что я уверенно стою на ногах, но все время падаю. И еще: «В принципе, в атаке все получалось». Как может сказать такое главный тренер команды, которая только что уступила со счетом 0:8? Дальше: «Затем получили четвертый гол, после которого все расклеились, ноги задрожали — и все». Тут мне вспоминается Сергей Юрский и его образ деда Мити в фильме «Любовь и голуби»: «Не держат ноги, как вата ноги, до сих пор трясутся руки...»

В общем, я не берусь ничего утверждать — нет у меня таких полномочий. Честный матч это был или не честный — пусть разбираются те, кому это по долгу службы положено. Но то, что это была игра странная во всех отношениях, тут уж, как говорится, к букмекерам не ходи», – написал Канашиц.

Ранее секретарь комитета по этике АБФФ Виктор Сокол сообщил , что федерация проведет разбирательство по матчу.

В первой лиге забили 8 мячей в одни ворота. Странный матч?