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«Атлетико» согласовал трансфер Косты с «Челси» за 60 млн евро
21.09.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Челси» Диего Коста близок к переходу в «Атлетико».
Как утверждает As, клубы согласовали трансфер игрока за 60 миллионов евро. В ближайшее время Коста пройдет медобследование и подпишет с «Атлетико» контракт.
Ожидается, что мадридцы представят Косту в качестве новичка уже до конца этой недели. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.
Ранее Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте и отказался приезжать в расположение команды.
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