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Аарон Палушай: «Готовился заключить новый контракт с «Динамо», но потом пошли разговоры, что клуб не будет подписывать легионеров»

21.09.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американский форвард Аарон Палушай, летом перебравшийся из минского «Динамо» в шведский «Брюнес», в интервью Сергею Николаеву рассказал, почему не остался в составе «зубров».

- Ты мог остаться в КХЛ?

– Там была интересная ситуация. Вообще я готовился заключить новый контракт с «Динамо». Вроде все к этому шло, но потом пошли разговоры, что клуб не будет подписывать легионеров. У меня был статус ограниченно свободного агента, так что в другую команду КХЛ уйти без компенсации не мог — только в другую лигу. Через своего менеджера поинтересовался, может ли «Динамо» сделать меня неограниченно свободным агентом, но руководство клуба было против. В это время поступило интересное предложение из Швеции, и решил отправиться туда. Может, если бы подождал, то остался бы в КХЛ. Может, и в «Динамо». Но как есть, как есть. Никаких обид на минский клуб у меня нет. Не исключаю, что однажды еще вернусь в него.

- В итоге динамовцы ведь подписали новую партию легионеров.

– Забавное у «Динамо» получилось межсезонье. Была хорошая команда, установили клубный рекорд по числу набранных очков в чемпионате. А затем пошли слухи, что иностранцы больше не нужны. В итоге почти все ушли, а через месяц на их места начали приходить другие... Это вопрос, была бы команда конкурентоспособной без легионеров. Может, да, а может, и нет. Ведь даже ведущие клубы КХЛ делают ставку на иностранных игроков. И в НХЛовских дружинах выступают не только североамериканцы, но и шведы, русские, белорусы, швейцарцы... – сказал Палушай.

 
 
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Американский форвард Аарон Палушай, летом перебравшийся из минского «Динамо» в шведский «Брюнес», в интервью Сергею Николаеву рассказал, почему не остался в...

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