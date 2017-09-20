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Козека и Чухлей стали тренерами в футбольной школе «ФШМ-Минск»
21.09.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-футболист «Гомеля», «Минска», «Торпедо-БелАЗа», «Шахтера» Сергей Козека и бывший игрок минского «Динамо», «Витебска», «Немана» Андрей Чухлей стали тренерами в футбольной школе «ФШМ-Минск».
Чухлей будет тренировать команды 2007-2008 г.р. Сергей Козека займется подготовкой футболистов 2005 г.р.
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Экс-футболист «Гомеля», «Минска», «Торпедо-БелАЗа», «Шахтера» Сергей Козека и бывший игрок минского «Динамо», «Витебска», «Немана» Андрей Чухлей стали тренерами в...
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