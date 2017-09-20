Серена Уильямс – своей маме: «Как ты не навтыкала каждому хейтеру, которому не хватает мозгов понять силу черной женщины?»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, в начале месяца впервые ставшая матерью, написала открытое письмо своей маме Орасин Прайс.

«Дорогая мама,

ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я тут смотрела на свою дочь (обалдеть, у меня есть дочь