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Серена Уильямс – своей маме: «Как ты не навтыкала каждому хейтеру, которому не хватает мозгов понять силу черной женщины?»
21.09.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, в начале месяца впервые ставшая матерью, написала открытое письмо своей маме Орасин Прайс.
«Дорогая мама,
ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я тут смотрела на свою дочь (обалдеть,
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Серена Уильямс – своей маме: «Как ты не навтыкала каждому хейтеру, которому не хватает мозгов понять силу черной женщины?»
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, в начале месяца впервые ставшая матерью, написала открытое письмо своей маме Орасин Прайс.
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