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Домрачева сменила марку лыж на Rossignol
21.09.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о партнерстве с французской компанией Rossignol.
«Рада сообщить, что мы с Rossignol Nordic теперь одна команда!
Прошлой весной я достаточно много тестировала лыжи нескольких брендов. С лыжами Rossignol мое скольжение было быстрейшим – это и стало той простой причиной, почему я решила работать с этой компанией. Я надеюсь, что это сотрудничество станет успешным и я смогу стать достойным представителем команды Rossignol Nordic», – написала Домрачева.
Отметим, что ранее Домрачева использовала лыжи Fisсher.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о партнерстве с компанией Rossignol.
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