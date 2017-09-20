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Домрачева сменила марку лыж на Rossignol

21.09.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о партнерстве с французской компанией Rossignol.

«Рада сообщить, что мы с Rossignol Nordic теперь одна команда!

Прошлой весной я достаточно много тестировала лыжи нескольких брендов. С лыжами Rossignol мое скольжение было быстрейшим – это и стало той простой причиной, почему я решила работать с этой компанией. Я надеюсь, что это сотрудничество станет успешным и я смогу стать достойным представителем команды Rossignol Nordic», – написала Домрачева.

Отметим, что ранее Домрачева использовала лыжи Fisсher.

 

Some news I have. I’m glad to anonce that with @rossignolnordic we are one team now! Last spring, I did quite a lot of tests with several brands and with Rossignol skis my skiing was fastest. I decided to work with this company for that simple reason. I hope the collaboration will go well and that I will be a good representative in the #bandofheroes @rossignolnordic team. Рада сообщить, что с @rossignolnordic мы теперь одна команда! Прошлой весной я достаточно много тестировала лыжи нескольких брендов. С лыжами Rossignol моё скольжение было быстрейшим – это и стало той простой причиной, почему я решила работать с этой компанией. Я надеюсь, что это сотрудничество станет успешным и я смогу стать достойным представителем #bandoftheheroes команды @rossignolnordic . #moveyourbody #bebright

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о партнерстве с компанией Rossignol.

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