Домрачева сменила марку лыж на Rossignol

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о партнерстве с французской компанией Rossignol.

«Рада сообщить, что мы с Rossignol Nordic теперь одна команда!

Прошлой весной я достаточно много тестировала лыжи нескольких брендов. С лыжами Rossignol мое скольжение было быстрейшим – это и стало той простой причиной, почему я решила работать с этой компанией. Я надеюсь, что это сотрудничество станет успешным и я смогу стать достойным представителем команды Rossignol Nordic», – написала Домрачева.

Отметим, что ранее Домрачева использовала лыжи Fisсher.