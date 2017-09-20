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Александр Глеб: «Арсенал» победит БАТЭ, потому что сильнее»
21.09.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб сделал свой прогноз на матч групповой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
«И БАТЭ, и «Арсенал» команды мне нечужие. Могу сказать, что «Арсенал» победит. Почему? Потому что «Арсенал» сильнее.
Если «Арсенал» приедет сконцентрированный, то не удастся (забить). Если недооценят соперника, то возможно БАТЭ и забьет», – считает Глеб.
Матч БАТЭ – «Арсенал» пройдет 28 сентября в Борисове. Начало – в 20.00.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб сделал свой прогноз на матч групповой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
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