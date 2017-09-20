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Игорь Криушенко о Лиге наций: «Наверное, и болельщики будут охотнее приходить, чем на товарищеские матчи»

21.09.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением об утвержденном сегодня формате турнира – Лига наций.

– Лига наций призвана заменить товарищеские матчи, придать им более статусный характер. Так как победители дивизионов получают путевки на Евро. Не скажу, что от этого как-то уплотниться календарь. Просто упорядочится. Будет еще один дополнительный турнир, который будет иметь определенное значение.

– Будет ли новый турнир интересен болельщикам?

– Добавится и мотивация у футболистов. Думаю, и болельщики будут приходить более охотно, чем на товарищеские игры. УЕФА, наверное, все эти моменты взвешивает и не спроста придумало этот турнир, – сказал Криушенко в эфире ОНТ.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением об утвержденном сегодня формате турнира – Лига наций.

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