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Генсек БФБ: «Выражаем свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона»

21.09.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский высказался о ситуации, сложившейся вокруг спортсменки Дарьи Блашко, которая приняла решение выступать за Украину.

«В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона.

В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев В.А., БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста», – говорится в заявлении Стромского.

Президент федерации биатлона Украины: «Блашко не включили в состав сборной Беларуси, не было финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте»

 
 
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Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский высказался о ситуации, сложившейся вокруг спортсменки Дарьи Блашко, которая приняла...

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