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Генсек БФБ: «Выражаем свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона»
21.09.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский высказался о ситуации, сложившейся вокруг спортсменки Дарьи Блашко, которая приняла решение выступать за Украину.
«В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона.
В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.
Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев В.А., БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста», – говорится в заявлении Стромского.
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Генсек БФБ: «Выражаем свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона»
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский высказался о ситуации, сложившейся вокруг спортсменки Дарьи Блашко, которая приняла...
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