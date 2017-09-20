Генсек БФБ: «Выражаем свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона»

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский высказался о ситуации, сложившейся вокруг спортсменки Дарьи Блашко, которая приняла решение выступать за Украину.

«В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона.

В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев В.А., БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста», – говорится в заявлении Стромского.

Президент федерации биатлона Украины: «Блашко не включили в состав сборной Беларуси, не было финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте»