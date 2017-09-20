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«Динамо» СПб – «Зенит». Капленко выйдет с первых минут
21.09.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба «Зенита» объявила состав на матч 1/16 финала Кубка России с петербургским «Динамо».
Впервые в стартовом составе клуба премьер-лиги выйдет 18-летний хавбек Кирилл Капленко.
Защитник Иван Новосельцев сыграет за «Зенит» впервые с 8 декабря 2016 года.
«Зенит»: Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Анюков, Жирков, Нобоа, Капленко, Паредес, Ригони, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.
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Пресс-служба «Зенита» объявила состав на матч 1/16 финала Кубка России с петербургским «Динамо».
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