Андрей Бохно: «В БФФ работают на 200 процентов. А люди сидят на диване и пишут непонятно о чем»

Директор микашевичского «Гранита» Андрей Бохно высказался в защиту БФФ, подвергающейся критике после неудач сборной страны.

«Я просто возмущен негативом, который пишется про федерацию и ее председателя Сергея Николаевича Румаса, тем более делается это людьми нефутбольными. Да, у сборной Беларуси сейчас не лучшие результаты. Но при чем здесь федерация? Есть тренер команды, ее игроки, которым нужно работать посерьезнее. Особенно футболистам, от которых и зависит результат. Каждый игрок должен проявлять себя в учебно-тренировочном и игровом процессе так, чтобы продолжить карьеру в топовых европейских клубах – желательно не на второстепенных ролях, а на лидирующих. Тогда наша сборная будет играть на более высоком уровне.

Только человек, не знающий по-настоящему таких слов, как «работа», «инициатива», «усердие», «предприимчивость», и других слов, связанных с вложением в любое дело знаний, усилий, способностей, может высказывать в сторону работающего человека негатив, передающийся в основном молодому поколению. А тем более когда речь идет о деле, значимом для всей страны.

БФФ в последние годы сделала и продолжает делать колоссальную работу по строительству инфраструктуры во многих городах, проведению детских спортивных мероприятий. Эта работа видна каждому, кто участвует в футбольной жизни либо интересуется ею. Каждый сотрудник федерации — настоящий знаток своего дела: там работают не на сто, а на двести процентов. Задача руководства — развитие массового футбола, строительство площадок в стране, грамотное направление средств от УЕФА в юношеский футбол. А люди сидят на диване и пишут комментарии непонятно о чем, после чего у не знающих и не вникающих в суть темы создается отрицательное впечатление. Да сейчас в нашу сборную тренера назначь хоть самого высокого уровня — ничего не изменится.

Знаю, что процентов девяносто футбольной общественности, с которой это обсуждаешь, настроено так же положительно. Просто все почему-то молчат, не высказываются — вот этого не понять», – сказал Бохно.