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Роберто Манчини: «Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле»
21.09.2017 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» СПб (2:3, д.в.).
- Вылет для вас является трагедией?
- Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками.
Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве
- Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а
– Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле, — сказал Манчини.
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» СПб (2:3, д.в.).
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