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Роберто Манчини: «Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле»

21.09.2017 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» СПб (2:3, д.в.).

- Вылет для вас является трагедией?

- Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала, но не получилось. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками.

Рад, что мои игроки боролись в меньшинстве

- Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко. И не считаете ли вы это решение ошибкой?

– Мне кажется, что Капленко был лучшим на поле, — сказал Манчини.

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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо» СПб (2:3, д.в.).

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