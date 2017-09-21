«Барселона» планирует приобрести Горетцку зимой

«Барселона» намерена опередить «Баварию» в борьбе за полузащитника «Шальке» Леона Горетцку, который 30 июня 2018 года может стать свободным агентом.

Каталонцы хотят купить 22-летнего игрока сборной Германии во время январского трансферного окна. Сумма сделки может составить 10–15 миллионов евро.

Руководство «Барселоны» уже несколько раз контактировало как с самим Горетцкой, так и с его агентом Йоргом Нойбауэром.

Ожидается, что зимой клуб расстанется с кем-то из полузащитников – с Ардой Тураном, Андре Гомешем или Рафиньей.

«МЮ» и «Арсенал» включились в борьбу за Горетцку, но он хочет перейти в «Баварию» или «Барселону»