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Федерация биатлона озабочена словами Брынзака о гражданстве Блашко

22.09.2017 09:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Белорусская федерация биатлона (БФБ) озабочена словами главы Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака об оформлении украинского гражданства белорусской биатлонисткой Дарьей Блашко, заявил генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.

Федерация биатлона озабочена словами Брынзака о гражданстве Блашко
© Sputnik / Виктор Толочко
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На текущей неделе Брынзак в интервью украинским спортивным СМИ рассказал, что молодая белорусская биатлонистка обратилась за получением паспорта гражданина Украины. По словам президента ФБУ, Блашко в настоящее время тренируется с резервной командой.

"В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона", — приводит слова Стромского официальное сообщество БФБ в соцсети "ВКонтакте".

Стромский пояснил, что для Блашко на родине были созданы все необходимые условия, биатлонистка неоднократно приглашалась в национальную сборную. "И мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе", — добавил он.

Генсек БФБ обратил внимание и на тренера Блашко Владимира Махлаева, назвав сложившуюся ситуацию "нетипичной" для белорусского биатлона. "БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста", — заключил Стромский.

Блашко является двукратной чемпионкой мира (U-19) и обладательницей юниорского кубка IBU сезона 2015/16. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тренера Блашко Владимиру Махлаеву, который сыграл свою роль в нетипичной ситуации, грозит служебное разбирательство.

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