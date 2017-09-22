Федерация биатлона озабочена словами Брынзака о гражданстве Блашко

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Белорусская федерация биатлона (БФБ) озабочена словами главы Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака об оформлении украинского гражданства белорусской биатлонисткой Дарьей Блашко, заявил генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.



© Sputnik / Виктор Толочко Демарш Блашко: блажь или недомыслие?

На текущей неделе Брынзак в интервью украинским спортивным СМИ рассказал, что молодая белорусская биатлонистка обратилась за получением паспорта гражданина Украины . По словам президента ФБУ, Блашко в настоящее время тренируется с резервной командой.

"В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона", — приводит слова Стромского официальное сообщество БФБ в соцсети "ВКонтакте".

Стромский пояснил, что для Блашко на родине были созданы все необходимые условия, биатлонистка неоднократно приглашалась в национальную сборную. "И мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе", — добавил он.

Генсек БФБ обратил внимание и на тренера Блашко Владимира Махлаева, назвав сложившуюся ситуацию "нетипичной" для белорусского биатлона. "БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста", — заключил Стромский.

Блашко является двукратной чемпионкой мира (U-19) и обладательницей юниорского кубка IBU сезона 2015/16.