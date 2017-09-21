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НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» без Грабовского уступил «Сан Хосе» и другие результаты

22.09.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Выставочные матчи

Бостон – Филадельфия – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 45 Сэнхайм (Кутьюрье, Проворов)

1:1 – 47 Постма (Агостино, Райли Нэш)

2:1 – 64 Агостино (Хейнен)

Вратари: Раск 30/31 – Эллиотт 18/18, Лайон 9/11

Монреаль – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 – 1 Мюллер (Коулмэн)

1:1 – 28 Желина (Морроу, Байрон), ГБ

1:2 – 36 Хишир (Холл, Палмиери)

1:3 – 50 Брэтт (Носен, Бландиси)

1:4 – 60 Брэтт (Носен, Юханссон)

Вратари: Прайс 28/31 – Кинкейд 28/29

Миннесота – Виннипег – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 30 Сперджен (Койл, Нидеррайтер)

Вратари: Стэлок 21/21 – Хеллибак 22/23

Чикаго – Детройт – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

1:0 – 6 Хартман (Керо, Шарп)

2:0 – 25 Сибрук (Шмалц), ГБ

3:0 – 27 Дебринкет (Паник, Шмалц)

4:0 – 28 Саад (Оэстерле, Паник)

4:1 – 29 Расмуссен

5:1 – 37 Саад (Кэйн, Шарп)

6:1 – 42 Саад (Оэстерле, Паник)

Вратари: Кроуфорд 30/31, Делиа 8/8 – Мразек 34/40

Колорадо – Даллас – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 3 Уорсофски (Петрик)

2:0 – 5 Андригетто (Бигра, Барберио), ГБ

3:0 – 6 Бойков (Керфут, Якупов)

4:0 – 23 Керфут (Уорсофски, Якупов), ГБ

5:0 – 46 Дюшен (Якупов, Бигра)

5:1 – 52 Хинтц (Хонка, Хэмьюс), ГБ

Вратари: Варламов 21/22 – Лехтонен 16/20, Боу 7/8

Сан-Хосе – Вегас – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

1:0 – 25 Лабанк (Мейер, Тирни), ГБ

2:0 – 28 Павелски (Бернс, ДеМело), ГБ

3:0 – 30 Хансен (Гертл, Й.Райан), ГБ

4:0 – 34 Диллон (Тирни)

4:1 – 46 Перрон (Шмидт, Икин), ГБ

4:2 – 47 Пулккинен (Икин), ГБ

5:2 – 48 Гертл (Мейер, Райан)

Вратари: Джонс 15/17 – Пикар 29/34

Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский на лед не выходил.

 
 
Ссылка на источник 45
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НХЛ Выставочные матчи Бостон – Филадельфия – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) 0:1 – 45 Сэнхайм (Кутьюрье, Проворов) 1:1 – 47 Постма (Агостино, Райли Нэш) 2:1 – 64 Агостино (Хейнен) Вратари:...

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