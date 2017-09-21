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НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» без Грабовского уступил «Сан Хосе» и другие результаты
22.09.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Выставочные матчи
Бостон – Филадельфия – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 45 Сэнхайм (Кутьюрье, Проворов)
1:1 – 47 Постма (Агостино, Райли Нэш)
2:1 – 64 Агостино (Хейнен)
Вратари: Раск 30/31 – Эллиотт 18/18, Лайон 9/11
Монреаль – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
0:1 – 1 Мюллер (Коулмэн)
1:1 – 28 Желина (Морроу, Байрон), ГБ
1:2 – 36 Хишир (Холл, Палмиери)
1:3 – 50 Брэтт (Носен, Бландиси)
1:4 – 60 Брэтт (Носен, Юханссон)
Вратари: Прайс 28/31 – Кинкейд 28/29
Миннесота – Виннипег – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 30 Сперджен (Койл, Нидеррайтер)
Вратари: Стэлок 21/21 – Хеллибак 22/23
Чикаго – Детройт – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
1:0 – 6 Хартман (Керо, Шарп)
2:0 – 25 Сибрук (Шмалц), ГБ
3:0 – 27 Дебринкет (Паник, Шмалц)
4:0 – 28 Саад (Оэстерле, Паник)
4:1 – 29 Расмуссен
5:1 – 37 Саад (Кэйн, Шарп)
6:1 – 42 Саад (Оэстерле, Паник)
Вратари: Кроуфорд 30/31, Делиа 8/8 – Мразек 34/40
Колорадо – Даллас – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 3 Уорсофски (Петрик)
2:0 – 5 Андригетто (Бигра, Барберио), ГБ
3:0 – 6 Бойков (Керфут, Якупов)
4:0 – 23 Керфут (Уорсофски, Якупов), ГБ
5:0 – 46 Дюшен (Якупов, Бигра)
5:1 – 52 Хинтц (Хонка, Хэмьюс), ГБ
Вратари: Варламов 21/22 – Лехтонен 16/20, Боу 7/8
Сан-Хосе – Вегас – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
1:0 – 25 Лабанк (Мейер, Тирни), ГБ
2:0 – 28 Павелски (Бернс, ДеМело), ГБ
3:0 – 30 Хансен (Гертл, Й.Райан), ГБ
4:0 – 34 Диллон (Тирни)
4:1 – 46 Перрон (Шмидт, Икин), ГБ
4:2 – 47 Пулккинен (Икин), ГБ
5:2 – 48 Гертл (Мейер, Райан)
Вратари: Джонс 15/17 – Пикар 29/34
Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский на лед не выходил.
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НХЛ Выставочные матчи Бостон – Филадельфия – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) 0:1 – 45 Сэнхайм (Кутьюрье, Проворов) 1:1 – 47 Постма (Агостино, Райли Нэш) 2:1 – 64 Агостино (Хейнен) Вратари:...
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