Андрей Бохно: «Румас – умнейший человек, работающий вместе со своей командой с утра до ночи. На такого руководителя мы молиться должны»

Директор «Гранита» Андрей Бохно поделился мнением о руководстве АБФФ.

«Очень неумно со стороны футбольных личностей вешать всех собак на федерацию, особенно на ее председателя. Сергей Николаевич – умнейший человек, работающий вместе со своей командой с утра до ночи. На такого руководителя мы молиться должны. Любому клубу, который обращался к нему со своими вопросами и проблемами, Румас оказывал всяческое содействие и посильную помощь. Он всегда открыт к диалогу. За такого руководителя нужно держаться двумя руками. А один из руководителей футбольного клуба недавно позволил себе негативно отозваться о работе федерации. Неужели кто-то попросил такое сказать? Невозможно поверить, что этот человек из футбола так думает на самом деле. Но если это так, то в семье, как говорится, сами знаете не без кого.

В БФФ в разные периоды руководящие посты занимали люди, которые никогда не были безразличны к этому виду спорта. Каждый из них внес посильный вклад в развитие футбола. Разница лишь в том, что тогда времена были другие. Сейчас и отношение людей ко многим вещам изменилось, и требования ко многим вопросам также выросли. Может, такие изменения у многих и вызывают недовольство и негативные ассоциации», – сказал Бохно.