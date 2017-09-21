Владимир Корытько: «Сын два года тренировался в структуре «Минска», но я смотрел на все и понимал, что если сегодня не увезу его, то из него ничего не получится»

Бывший полузащитник сборной Беларуси Владимир Корытько поделился мнением об общем уровне футбола в стране, а также рассказал о том, почему перевел сына из детской школы «Минска» в ЦСКА.

– Я, конечно, не хочу обидеть турнир, белорусских футболистов, но уровень нашего чемпионата очень невысок. Это откровенно. Почему? Одной причины быть не может. Тут все начинается с детско-юношеского футбола и заканчивается переходом во взрослый спорт. Мы хотим на старых санях ездить лучше, чем на новых, а надо менять систему и видение. Я убежден, что самая большая проблема в Беларуси – детско-юношеский футбол.

– Поэтому ваш сын занимается в школе московского ЦСКА?

– Понимаете, он два года тренировался в структуре «Минска». А эта школа считается лучшей в Беларуси. Но я смотрел на все и понимал, что если сегодня не увезу сына, то из него ничего не получится. Хотя и не факт, конечно, что в принципе из него получится футболист. Но я доволен, что его развитие идет постепенно. И, считаю, это правильно. Причем, хочу заметить, обращать внимание нужно на все качества: и ловкость, и гибкость, и быстроту. Развивать организм, мышцы, сердце. И должно быть четкое понимание, когда и что давать. К сожалению, в белорусском футболе все узкоспециализированно. Один футбол. А нужно научить правильно и бегать, и прыгать, и мыслить, а не зацикливаться исключительно на игровых качествах.

Недавно, кстати, мне задали вопрос, чем отличаются дети сегодняшнего поколения от прошлого. Да ничем. Но каким ты будешь человеком, зависит от того, как воспитали тебя родители. То же самое касается и футбола. Что мы сегодня дадим ребятам, такими они и будут. У нас детей, предрасположенных к футболу, вагон и малая тележка. Просто нужно с ними правильно работать.

– Среди ваших воспитанников (1999 и 2000 годов рождения) есть такие дети?

– Конечно. Некоторые могут заиграть на очень серьезном уровне. Да, есть какие-то ограничения (кто-то неправильно бежит, кто-то не играет головой и так далее). Это показатель того, что в детстве не научили.

– Что нужно для подрастающего футболиста: холить и лелеять его или жестко воспитывать?

– К каждому должен быть свой подход. Есть ребята, которых нужно держать в ежовых рукавицах, а к кому-то можно проявить и снисхождение. Но достучаться можно до любого, – сказал Корытько.