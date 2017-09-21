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«Цмоки-Минск» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют с «Будевельником»
22.09.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Цмоки-Минск» в четверг оформили выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Соперником минчан на этой стадии станет киевский «Будевельник».
В других парах сойдутся «Ховентуд» – «Катайя», «Калев» – «Альба Фехебар», «Людвигсбург» – «Клуж», «Гронинген» – «Баккен», «Автодор» – «Морнар Бар», «Нижний Новгород» – «Антверп».
Матчи второго квалификационного раунда пройдут 24 и 26 сентября.
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«Цмоки-Минск» в четверг оформили выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.
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