ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цмоки-Минск» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют с «Будевельником»

22.09.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Цмоки-Минск» в четверг оформили выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Соперником минчан на этой стадии станет киевский «Будевельник».

В других парах сойдутся «Ховентуд» – «Катайя», «Калев» – «Альба Фехебар», «Людвигсбург» – «Клуж», «Гронинген» – «Баккен», «Автодор» – «Морнар Бар», «Нижний Новгород» – «Антверп».

Матчи второго квалификационного раунда пройдут 24 и 26 сентября.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Цмоки-Минск» в четверг оформили выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Корытько: «Сын два года тренировался в структуре «Минска», но я смотрел на все и понимал, что если сегодня не увезу его, то из него ничего не получится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика