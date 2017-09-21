Андрей Бохно: «Мы вроде бы как должны способствовать, чтобы все представители БАТЭ были нашими героями, а из них делают непонятно что»

Директор Андрей Бохно рассказал о том, что все должны быть объединены одной целью для развития футбола и спорта в целом.

«А вообще нужно переживать за родной футбол всем вместе. И тренерам, и руководителям клубов нужно брать пример и перенимать опыт у руководства , которому огромное спасибо за то, что силами своих игроков радует нас еврокубками. И, судя по сложившейся ситуации, мало кому понятно, насколько тяжело держать все это на высоком уровне, сколько нужно вложить в поддержание достигнутого. Мы вроде бы как должны способствовать, чтобы все представители БАТЭ были нашими героями, а из них делают непонятно что. Нужно уметь радоваться успехам соотечественников. А то у нас журналисты еще до матча сборной, бывает, так пропесочат футболистов, что те с мандражом на поле выходят. Это вместо того, чтобы приободрить.

Чтобы осуждать кого-либо за его работу, посмотри на себя и начни с малого – приложи хотя бы минимум усилий для развития либо поддержания чего-либо. А то все горазды кричать – у нас нет никакой инфраструктуры, у нас некуда детям деться. А вы, прежде чем такое говорить, соберитесь семьей и пойдите в бассейн, на каток, в футбольный зал, во всевозможные секции, которые созданы и работают в каждом городе при Дворцах культуры, школах, Домах творчества.

В последнее время в интернете читаешь много информации, иногда не очень положительной. У нас получается так: что бы человек, который работает и приносит пользу обществу, ни делал – он будет постоянно находиться в зоне критического восприятия теми, кто ничего не делает, а только в интернете разводит «бурю в стакане».

Не нужно далеко ходить, пусть каждый возьмет себя и свой город – и задаст себе вопрос: «А куда я могу пойти – и куда со своими детьми хожу?» Ответом у большинства будет следующее: «Дети – дома в компьютере, и никто никуда не ходит». А вы посетите всевозможные мероприятия в любом городе и увидите, что, кроме дивана, телевизора и компьютера, есть очень много полезного для вашего здоровья – и здоровья ваших детей.

В качестве примера можно привести наши Микашевичи, где предприятием «Гранит», иногда совместно с ОАО «Спецжелезобетон» и другими организациями, проводятся различные мероприятия, благоустраиваются детские развлекательные площадки, для укрепления и поддержания здоровья населения города на территории Дворца культуры «Гранит» и санатория «Свитанок» установлены и функционируют спорткомплексы. Во Дворце культуры «Гранит» работают многочисленные секции и кружки для детей. Каждый желающий может заняться и танцами, и пением, и футболом... В следующем году совместными усилиями нашего клуба, предприятия «Гранит» и местных властей планируется реконструировать городской стадион, чтобы на нем проводились матчи юношеского первенства. И очень удивляет, когда на страницах районной газеты, в интернете читаешь и слышишь в разговорах, что в Микашевичах некуда выйти, нечем заняться. Почему и на каком основании из-за отсутствия у вас желания чем-либо заниматься следует вывод, что для вас ничего не сделано? Я это к тому, что для некоторых людей что бы ни было сделано, все будет считаться плохим и неправильным», – уверен Бохно.