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Андрей Бохно: «Мы вроде бы как должны способствовать, чтобы все представители БАТЭ были нашими героями, а из них делают непонятно что»
22.09.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор
«А вообще нужно переживать за родной футбол всем вместе. И тренерам, и руководителям клубов нужно брать пример и перенимать опыт у руководства
Чтобы осуждать кого-либо за его работу, посмотри на себя и начни с малого – приложи хотя бы минимум усилий для развития либо поддержания чего-либо. А то все горазды кричать – у нас нет никакой инфраструктуры, у нас некуда детям деться. А вы, прежде чем такое говорить, соберитесь семьей и пойдите в бассейн, на каток, в футбольный зал, во всевозможные секции, которые созданы и работают в каждом городе при Дворцах культуры, школах, Домах творчества.
В последнее время в интернете читаешь много информации, иногда не очень положительной. У нас получается так: что бы человек, который работает и приносит пользу обществу, ни делал – он будет постоянно находиться в зоне критического восприятия теми, кто ничего не делает, а только в интернете разводит «бурю в стакане».
Не нужно далеко ходить, пусть каждый возьмет себя и свой город – и задаст себе вопрос: «А куда я могу пойти – и куда со своими детьми хожу?» Ответом у большинства будет следующее: «Дети – дома в компьютере, и никто никуда не ходит». А вы посетите всевозможные мероприятия в любом городе и увидите, что, кроме дивана, телевизора и компьютера, есть очень много полезного для вашего здоровья – и здоровья ваших детей.
В качестве примера можно привести наши Микашевичи, где предприятием «Гранит», иногда совместно с ОАО «Спецжелезобетон» и другими организациями, проводятся различные мероприятия, благоустраиваются детские развлекательные площадки, для укрепления и поддержания здоровья населения города на территории Дворца культуры «Гранит» и санатория «Свитанок» установлены и функционируют спорткомплексы. Во Дворце культуры «Гранит» работают многочисленные секции и кружки для детей. Каждый желающий может заняться и танцами, и пением, и футболом... В следующем году совместными усилиями нашего клуба, предприятия «Гранит» и местных властей планируется реконструировать городской стадион, чтобы на нем проводились матчи юношеского первенства. И очень удивляет, когда на страницах районной газеты, в интернете читаешь и слышишь в разговорах, что в Микашевичах некуда выйти, нечем заняться. Почему и на каком основании из-за отсутствия у вас желания чем-либо заниматься следует вывод, что для вас ничего не сделано? Я это к тому, что для некоторых людей что бы ни было сделано, все будет считаться плохим и неправильным», – уверен Бохно.
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Андрей Бохно: «Мы вроде бы как должны способствовать, чтобы все представители БАТЭ были нашими героями, а из них делают непонятно что»
Директор «Гранита» Андрей Бохно рассказал о том, что все должны быть объединены одной целью для развития футбола и спорта в целом.
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