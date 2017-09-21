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Гутор, Мартынович, Карницкий и Скавыш вошли в окончательный состав сборной Беларуси на матчи с Францией и Голландией

22.09.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Голландии и Франции.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все – БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия).

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба – БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино) Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 октября. Наша команда разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей Ассоциации «Белорусская федерация футбола». 7 октября сборная Беларуси сыграет заключительный домашний поединок против Голландии. Матч пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 21:45.

9 октября команда отправится в Париж. Выездной матч квалификации ЧМ-2018 года состоится 10 октября. Встреча на «Стад де Франс» начнется в 21.45 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Голландии и...

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