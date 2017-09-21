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Джек Скилле: «В Минске не нашел подходящей церкви. Я евангелист»

22.09.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Джек Скилле рассказал о своей вере в бога, а также поведал об эпизодах в жизни, которые подтверждают его существование.

– Ты ведь религиозен, не так ли?

– Предпочитаю другое слово – «верующий». Это очень большая часть моей личности. Верю, что Христос существовал, жил на земле и однажды еще сюда вернется – при нашей жизни или позже. Не возражал бы, чтобы это случилось, пока я жив. Доведись мне встретиться с Иисусом, просто сказал бы, что люблю его.

– В Минске тоже ходишь в церковь?

– Не нашел подходящей. У вас же какая вера? Протестансткая, православная? А я евангелист.

– Ты всегда был верующим?

– В последние пять лет стал им в гораздо большей степени, нежели раньше. А за минувший год моя вера выросла просто астрономически. В жизни происходят определенные события и  встречаются люди, подталкивающие к Иисусу. Конечно, это все личное. Но у меня именно в течение последнего года было десять или пятнадцать эпизодов, которые не могу объяснить иначе, нежели влиянием Всевышнего. Атеисты, услышав мои рассказы, могут подумать, что я сумасшедший. Но вера находится в моем сердце. Это то, что ощущаю внутри себя.

– С тобой случались какие-то чудеса?

– Я бы так не сказал. Просто опыт. Помню, однажды просто брел по улице в Манитобе. Была темная ночь – ни огней, ни фонарей, ничего. Я посмотрел наверх – а там звезды, Млечный путь... Никогда еще в жизни не видел столь красивого неба! Можно сказать, оно осветило мне дорогу. Увидел метеоритный дождь, затем еще один…  Да, это сложно объяснить, но в то время у меня были личные проблемы. Нуждался в чем-то, благодаря чему мог бы почувствовать себя лучше. И вот как раз в тот момент это произошло. Вообще за последнее время я понял, что нужно жить по принципу «Ожидай неожидаемого»… – сказал Скилле.

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Джек Скилле рассказал о своей вере в бога, а также поведал об эпизодах в жизни, которые подтверждают его существование.

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