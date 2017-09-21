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Для белорусских болельщиков стоимость билета на матч «Арсенал» – БАТЭ составит 40 BYN

22.09.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стала известна цена на билеты для белорусских болельщиков, которые намерены посетить в Лондоне матч групповой стадии Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ.

Стоимость билетов 15,5 фунтов (около 40 руб). Об этом сообщается в Viber-паблике БАТЭ.

Матч «Арсенал» – БАТЭ состоится 7 декабря на «Эмирейтс».

 
 
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Стала известна цена на билеты для белорусских болельщиков, которые намерены посетить в Лондоне матч групповой стадии Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ.

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