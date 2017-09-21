Андрей Барбашинский: «По любому поводу из Бреста летят претензии. Сначала жалуются, что с первого этапа ЧБ должны выступать, потом что пришлось на улице позаниматься. Словно государство в государстве!»

Вице-председатель БФГ, Олимпийский чемпион Андрей Барбашинский поделился мнением о реакции БГК на то, что зал перед матчем чемпионата Беларуси был занят и команде пришлось провести разминку на улице.

– Поговорим о не чужом для вас гродненском спорткомплексе «Виктория», который приходится делить гандболистам, баскетболистам, волейболистам и мини-футболистам…

– В нашумевшей истории с занятостью дворца меня больше всего удивило то, что все сразу начали хаять чемпионат. Никто даже не задумался о том, что в центре Гродненской области за 25-летнюю историю суверенитета страны до сих пор не появилось ни одного нормального спортивного объекта для игровиков! Это камень в огород местной исполнительной власти. Наша общественная организация не единожды приглашала руководящие органы посмотреть, в каких условиях приходится тренироваться людям в спорткомплексе «Виктория».

Вместе с Владимиром Николаевичем Коноплевым я не один раз был в губернаторском штабе Гродненской области, где нам говорили о проекте спортивного сооружения и скором его возведении… Но всегда находятся другие прерогативы, куда и переправляют финансы. В результате футбольный стадион, как и Ледовой дворец, в Гродно есть, а представители гандбола, волейбола, баскетбола и мини-футбола по-прежнему ютятся в стареньком спорткомплексе на улице Гагарина. Помню себя ребенком, когда в «Виктории» также невозможно было проводить хорошие игры, – там летом дышать трудно, а зимой замерзаешь. Всем это известно, ситуацию надо исправлять.

Но меня не менее возмутил и другой момент. Не хочу разбираться, кто поступил более некрасиво: БГК с жалобами о том, что бедным и несчастным гандболистам пришлось заниматься на улице, или руководство ГК «Городничанка», которое не могло заранее предупредить Брест о том, что зал будет занят, или перенести встречу на более поздний срок. Скажу о другом. Я не позволю никому говорить и писать нелицеприятные вещи о месте, где рос олимпийский чемпион Андрей Барбашинский. А если кого-то беспокоит мнение легионеров о наших реалиях, то я могу отвезти команду в Оршу, где зал в подвале площадью шесть на шесть метров. Пусть посмотрят, в каких условиях вырос олимпийский чемпион.

Для БГК создали прекрасные условия. Это здорово. Подождем итоговый результат команды. А то они за мнение легионеров переживают. По любому поводу из Бреста летят претензии. Сначала жалуются, что с первого этапа чемпионата Беларуси выступать должны, потом что один раз пришлось на улице позаниматься. Словно государство в государстве! Пора уже понять, что чемпионат страны не вокруг одного БГК вертится. Это достойно и похвально, что в Бресте создана такая команда. Но пора уже чуть-чуть спуститься на землю и не смотреть на всех свысока. В Беларуси выступают клубы, тренеры которых из года в год крутятся в рамках своих возможностей. У «Кронона» нет таких средств, как у БГК. Однако в полуфинале чемпионата страны прошлого сезона ребята из Гродно показали, что все решают не деньги, а желание победить, – сказал Барбашинский.