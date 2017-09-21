Греческий специалист Стергиос Фотопулос стал новым тренером по физподготовке в брестском «Динамо».

Фотопуло получал спортивное образование на базе Итальянской футбольной ассоциации (Коверчино, Флоренция), а также в университете имени Джона Мурса (Ливерпуль, Англия). В 2014 году получил степень магистра по специальности «Тренер по физической подготовке» в Испанской федерации футбола и Университете Мадрида. Имеет тренерскую категорию А УЕФА.

За 20 лет тренерского стажа Стергиос стажировался в таких клубах, как «Челси», «Ливерпуль», «Бавария», «Динамо» (Киев), «Ювентус», «Милан», «Удинезе», «Монако», «Олимпиакос», «Штутгарт», «Байер», «Рома», «Бенфика» (Лиссабон), «Тоттенхем», «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», «Боруссия» (Дортмунд) и «Эспаньол».

Знает семь языков: греческий, английский, немецкий, итальянский, испанский, сербский и русский.

В качестве тренера по физподготовке дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Греции в составе «Панатинаикоса». Провел 43 матча в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Предыдущий тренер «Динамо-Брест» по физподготовке, аргентинец Фернандо Кабалеро, остается в клубе в качестве реабилитолога, сосредоточившись исключительно на работе с травмированными игроками.



