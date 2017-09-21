Дани Алвес организовал командный ужин, чтобы помирить Неймара и Кавани

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес пригласил всех игроков команды на ужин, чтобы урегулировать конфликт между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Ужин прошел в четверг в одном из ресторанов Парижа.

На мероприятии присутствовали все игроки команды. По информации L’Equipe, это способствовало сближению игроков и уменьшению напряжения в клубе.

В матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару.

Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

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