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Корытько рассказал, почему не оказался в «Монако», «Спартаке» и «Зените»: «Все из-за одного человека»

22.09.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал о том, как в свое время мог оказаться в «Спартаке» Олега Романцева и поведал о причинах наличия множества клубов за карьеру.

– С чем связано такое количество клубов, которые вы сменили?

– Все, что происходило в мои первые годы в России, связано с одним человеком, который создавал из меня игрушку на ниточках. Делал все, что хотел. А когда мне исполнилось годика 24, мы с ним разошлись. Но, откровенно, лучше бы я сделал это еще раньше.

– Могли вы в свое время стать игроком и французского чемпионата.

– Тренировался с «Монако». И Дидье Дешам сказал, что его во мне все устраивает, но не может взять в команду, потому что я «лимитчик». Они собирались отдавать чеха в аренду, и тогда перешел бы в команду я. А пока от меня требовалось быть на виду во Франции. Но не срослось. Почему? Все связано с тем человеком, о котором говорил выше.

Я подписал контракт с «Ренном» на 2,5 года. Мне сняли дом, дали машину, оплатили билеты. Улетел домой, чтобы собрать вещи и вернуться 29 или 30 декабря. Но позвонили люди из Москвы, которые организовывали мой переход, и сообщили, что трансфер не отправляют. Почему? Потому что вот тот самый человек сделал все, чтобы переход не состоялся. Были суды, французы говорили, что готовы ждать. Но мне же нужно было играть, я был членом сборной. В итоге поступило предложение из «Терека», где я и оказался.

Мог я перейти и в «Спартак» Олега Романцева, который был лично во мне заинтересован. Мог оказаться в «Зените» из Санкт-Петербурга. Но вот этот человек, агент, делал все, чтобы трансферы не прошли. Вот такая история.

– Зато вы, согласно одному рейтингу, попал в топ-7 лучших белорусских футболистов, игравших в чемпионате Украины в XXI веке.

– Наверное, не так много белорусов там и было. (Смеется.) – сказал Корытько.

 
 
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал о том, как в свое время мог оказаться в «Спартаке» Олега Романцева и поведал о причинах наличия...

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