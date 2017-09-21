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Корытько рассказал, почему не оказался в «Монако», «Спартаке» и «Зените»: «Все из-за одного человека»
22.09.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший полузащитник сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал о том, как в свое время мог оказаться в
– С чем связано такое количество клубов, которые вы сменили?
– Все, что происходило в мои первые годы в России, связано с одним человеком, который создавал из меня игрушку на ниточках. Делал все, что хотел. А когда мне исполнилось годика 24, мы с ним разошлись. Но, откровенно, лучше бы я сделал это еще раньше.
– Могли вы в свое время стать игроком и французского чемпионата.
– Тренировался с
Я подписал контракт с
Мог я перейти и в «Спартак» Олега Романцева, который был лично во мне заинтересован. Мог оказаться в
– Зато вы, согласно одному рейтингу, попал в топ-7 лучших белорусских футболистов, игравших в чемпионате Украины в XXI веке.
– Наверное, не так много белорусов там и было. (Смеется.) – сказал Корытько.
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Корытько рассказал, почему не оказался в «Монако», «Спартаке» и «Зените»: «Все из-за одного человека»
Бывший полузащитник сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал о том, как в свое время мог оказаться в «Спартаке» Олега Романцева и поведал о причинах наличия...
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