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Сергей Рутенко: «Когда я прочитал в одной из газет «творчество» некоего автора о «подзаборном чемпионате» – мне было неприятно»

22.09.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя БФГ Сергей Рутенко поделился мнением об отзывах о чемпионате Беларуси в прессе и реакции БГК на вынужденную разминку на улице перед матчем с «Крононом».

– На старте первенства общественность больше обсуждала события, никак не связанные с происходящим на площадках. Имею в виду историю с разминкой БГК на улице в Гродно…

– Хотел бы выразить сугубо личное мнение, которое может быть не единственно верным. Развитие нашего вида спорта, его популяризация подразумевает работу команды. В моем понимании команда – это спортсмены, руководители клубов, федерация и журналисты. Безусловно, очень важно, чтобы пресса освещала все события, привлекая внимание к тем или иным проблемам. Однако когда я прочитал в одной из газет «творчество» некоего автора о «подзаборном чемпионате» – мне было неприятно. Может быть, прозвучит резко, но в моем понимании такие публикации – плевок в сторону тех людей, которые живут своим делом. Это мое мнение, в котором я уверен на сто процентов.

Что касается сложившейся ситуации в Гродно, то мне непонятно поведение БГК. Клуб имеет полное право написать в официальном письме в адрес БФГ обо всех недоработках принимающей стороны, за что руководство «Городничанки» должно понести ответственность. Это рабочий процесс. Но почему менеджмент БГК решил из этой ситуации «раздуть трагедию» – не ясно. Выступая в составе «Сьюдад-Реаля» и «Барселоны», я не единожды оказывался в подобных ситуациях. И происходило это на соревнованиях такого ранга, как клубный чемпионат мира. Автобус не мог подъехать к арене – игроки с сумками в руках шли около километра пешком. Нас размещали в раздевалках, в которых едва помещались десять человек, а состав команды вместе с медицинским персоналом, массажистами и тренерским штабов переваливал за тридцать. Игрокам приходилось переодеваться в коридорах. Далеко не один раз мы разминались на улице. И все относились к этому с пониманием. При этом со стороны клуба «Барселона», который поавторитетнее БГК, никогда не было жалоб или насмешливых высказываний об условиях принимающей стороны. Почему менеджмент БГК не стал выше всей этой ситуации в Гродно – я не понимаю, – задался вопросом Рутенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Заместитель председателя БФГ Сергей Рутенко поделился мнением об отзывах о чемпионате Беларуси в прессе и реакции БГК на вынужденную разминку на улице перед...

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