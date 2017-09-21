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«Авангард» оспорит четыре решения судей в матче против СКА

22.09.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Авангард» отправил в КХЛ четыре видеофрагмента матча регулярного чемпионата против СКА (1:3), в котором, по мнению клуба, судейская бригада допустила ошибки. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Главная претензия омского клуба – удаление до конца матча защитника Александра Осипова на 54-й минуте. «Авангард» считает, что игрок провел чистый силовой прием.

Также «Авангард» не согласен с 2-минутным удалением за нарушение численного состава за 3,5 минуты до конца третьего периода и двумя эпизодами второго периода. На 13-й минуте арбитры не удалили защитника СКА Максима Чудинова, нарушившего правила, по версии «Авангарда», на Анселе Галимове. На 16-й минуте судьи пропустили нарушение Сергея Плотникова на Галимове, а также подножку со стороны Николая Прохоркина.

 

Соперники СКА недовольны судейством

 
 
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«Авангард» отправил в КХЛ четыре видеофрагмента матча регулярного чемпионата против СКА (1:3), в котором, по мнению клуба, судейская бригада допустила ошибки.

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