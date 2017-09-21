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Сергей Рутенко: «Конфронтации можно было избежать – майки легенд СКА могли остаться на прежнем видном месте даже наряду с военной символикой»

22.09.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный гандболист, а сейчас заместитель главы БФГ Сергей Рутенко прокомментировал недавний инцидент, когда Спорткомитет попросил перевесить майки олимпийских чемпионов в ДС «Уручье»

«Со стороны мне кажется, что здесь просматривается какой-то конфликт между руководством клуба «СКА-Минск» и Спорткомитетом. Всей этой конфронтации можно было избежать – майки могли остаться на прежнем видном месте даже наряду с военной символикой. В стенах дворца выросло такое количество олимпийских чемпионов, прославивших нашу страну и тот же Спорткомитет. Этим нужно гордиться.

Мне непонятно, почему было решено перевесить реликвии. Дети, которые ходят на гандбол в «Уручье», должны видеть фамилии олимпийцев и знать, к чему стремиться. Под сводами всемирно известного Дворца спорта «Блауграна» наряду с символикой «Барселоны» висят майки именитых спортсменов из различных видов спорта, представлявших клуб. Девяносто процентов игроков «Барсы» мечтают о том, чтобы его фамилия когда-нибудь появилась в ряду тех легендарных спортсменов. Это не просто дань памяти – это один из мотивационных моментов для молодежи! Не знаю, почему об этом не думали в Спорткомитете, когда отдавали приказ перевесить майки олимпийских чемпионов СКА… Надеюсь, реликвии вернутся на прежнее место», – сказал Рутенко.

Спартак Миронович: «Гандбол во Дворце спорта «Уручье» не хозяин. И ситуация с майками тому ярчайший пример»

 
Теги: Минск
 
 
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