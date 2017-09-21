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Андрей Барбашинский: «Перевесить с центральных сводов ДС «Уручье» майки олимпийских чемпионов, чтобы на их месте развесить военные флаги… Это абсурд!»
22.09.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-председатель БФГ Андрей Барбашинский прокомментировал недавний
— Не могу не поинтересоваться вашим мнением об истории с майками во Дворце спорта «Уручье»…
— Этот спорткомплекс позиционируется как арена для игровых видов спорта. И перевесить с центральных сводов майки олимпийских чемпионов, чтобы на их месте развесить военные флаги… Это абсурд!
В Беларуси нет более титулованной команды, чем «СКА-Минск». Клуб знают во всем гандбольном мире. И такое отношение к реликвии клуба — это неуважение. А не уважая прошлое, никогда не будешь иметь ни счастливого настоящего, ни достойного будущего, – сказал Барбашинский.
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Андрей Барбашинский: «Перевесить с центральных сводов ДС «Уручье» майки олимпийских чемпионов, чтобы на их месте развесить военные флаги… Это абсурд!»
Вице-председатель БФГ Андрей Барбашинский прокомментировал недавний инцидент, когда Спорткомитет попросил перевесить майки олимпийских чемпионов в ДС «Уручье».
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