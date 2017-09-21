Андрей Барбашинский: «Перевесить с центральных сводов ДС «Уручье» майки олимпийских чемпионов, чтобы на их месте развесить военные флаги… Это абсурд!»

Вице-председатель БФГ Андрей Барбашинский прокомментировал недавний инцидент , когда Спорткомитет попросил перевесить майки олимпийских чемпионов в ДС «Уручье».

— Не могу не поинтересоваться вашим мнением об истории с майками во Дворце спорта «Уручье»…

— Этот спорткомплекс позиционируется как арена для игровых видов спорта. И перевесить с центральных сводов майки олимпийских чемпионов, чтобы на их месте развесить военные флаги… Это абсурд!

В Беларуси нет более титулованной команды, чем «СКА-Минск». Клуб знают во всем гандбольном мире. И такое отношение к реликвии клуба — это неуважение. А не уважая прошлое, никогда не будешь иметь ни счастливого настоящего, ни достойного будущего, – сказал Барбашинский.