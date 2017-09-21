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Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на приз лучшему игроку года от ФИФА

22.09.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА объявила тройку претендентов на приз лучшему игроку мира 2017 года.

В нее вошли: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»).

Приз The Best вручается ФИФА с прошлого года после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

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ФИФА объявила тройку претендентов на приз лучшему игроку мира 2017 года.

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