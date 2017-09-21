Леонид Лекаревич: «Поразило то, с каким цинизмом Бэйлен рассуждает о получении белорусского паспорта»

Автор программы «Овертайм» Леонид Лекаревич поделился своим видением ситуации с Ником Бэйленом, который поставил под сомнение выступление за сборную Беларуси.

– Интервью Бэйлена все окончательно прояснило и, если были в этом мире наивные люди, верящие в патриотические основы смены гражданства (пусть и спортивного), то теперь их не осталось. Поразил не сам факт слов Бэйлена (многие итак все знали), а то, с каким цинизмом он рассуждает о получении белорусского паспорта, который сейчас вдруг как кость в горле и мешает сыграть на Олимпиаде за США. Тогда была перспектива многолетнего контракта с «Динамо» и мысли о своей «неприкасаемости» в таком случае. Значит, буду белорусом. Сейчас «энхаэловцы» не едут в Пхенчан – а я бы мог, если бы оставался американцем.

Сборные, команды, которые призваны представлять страну, нацию превращаются в клубы, которые игроки меняют по побуждениям выгоды. Почитайте, заметьте: это не Беларусь подарила ему шанс сыграть на топ-турнирах, это он пошел на жертву ради нас, купившись на (как оказалось, по его мнению) ложные обещания. Это спорт, и каким бы выдающимся игроком ты не был, в твою команду может прийти тренер, которому ты не подходишь. По каким причинам – обоснованным или нет – это другой вопрос. Ни у кого нет и не должно быть иммунитета. А если он вдруг и есть (в наших реалиях все возможно), спекулировать им игрок не должен.

Почему-то Бэйлен вспомнил о том, что «Динамо» – это фарм сборной только тогда, когда его «увольняли», а не тогда, когда, будучи легионером, он занимал место белоруса в заявке. То я приеду в сборную, то не смогу. Я недоволен, как со мной поступили. Кто? Разве белорусские болельщики, для которых ты играешь? Я уверен, у многих хоккеистов и белорусских, и натурализованных россиян есть поводы быть обиженными на «Динамо», федерацию, сборную, но они не ставят вопрос так. И приезжают. Потому что для них сборная не пустой звук.

Не надо никого уговаривать, нет – так нет. Натурализация всегда была путем в никуда. Давайте лучше дождемся, когда возмужает новое поколение белорусских хоккеистов. Среди него есть таланты, их значительно больше, нежели лет пять или десять назад. Я готов подождать побед, но хочу быть уверенным, что облачаются в форму сборной только те, для которых это действительно важно и почетно. А вы?

И как говорится: Спасибо, Коля!» – сказал Лекаревич.

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