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Олег Дулуб о Гуторе: «До сих пор не понимаю, как такой квалифицированный вратарь, имеющий опыт выступлений в РФПЛ и сборной, оказался в моей команде»

22.09.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб назвал большой удачей для команды переход белорусского вратаря Александра Гутора, который в матче против «Шахтера» (0:0) вышел с капитанской повязкой.

– В Одессе есть популярное выражение «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Но «Черноморец» в последние годы не так богат, чтобы вообще кого-то покупать. Как удалось залатать несколько явных пробоин?

– И Гутор, и наши французы появились в команде по воле счастливого случая. Я возглавил команду после закрытия трансферного окна – и тут же разослал знакомым агентам пожелания относительно потенциальных новичков. То, что мне предложили, не порадовало. Само собой, это были свободные агенты: я посмотрел их статистику и понял, что они пребывают не в тех кондициях. А без игрового тонуса далеко не уедешь. Но потом случилось невероятное…

– Вы сами сказали, что подписание «на флажке» такого игрока как Гутор – это реальное чудо. Каким образом, оно оказалось возможным?

– Есть хорошая фраза: «Случай – это псевдоним Бога». С помощью таких вот чудес Господь проявляет себя тогда, когда не хочет, чтобы люди узнали о его присутствии рядом. Если совсем откровенно, то до сих пор не понимаю, как такой квалифицированный вратарь, имеющий опыт выступлений в российской премьер-лиге и своей сборной, оказался в моей команде, – сказал Дулуб.

 
 
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб назвал большой удачей для команды переход белорусского вратаря Александра Гутора, который в матче против «Шахтера» (0:0)...

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