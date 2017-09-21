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«Черноморец» пригласил Глеба, игрок взял время на раздумья
22.09.2017 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Черноморец» сделал предложение экс-полузащитнику «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александру Глебу.
36-летний белорус, который является свободным агентом, взял время на раздумья.
Предыдущим клубом Глеба были «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая. В прошлом чемпионате России хавбек 7 матчей, но результативными действиями не отметился.
Напомним, «Черноморец» возглавляет белорусский специалист Олег Дулуб.
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«Черноморец» сделал предложение экс-полузащитнику «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александру Глебу.
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