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«Черноморец» пригласил Глеба, игрок взял время на раздумья

22.09.2017 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Черноморец» сделал предложение экс-полузащитнику «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александру Глебу.

36-летний белорус, который является свободным агентом, взял время на раздумья.

Предыдущим клубом Глеба были «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая. В прошлом чемпионате России хавбек 7 матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, «Черноморец» возглавляет белорусский специалист Олег Дулуб.

 
 
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«Черноморец» сделал предложение экс-полузащитнику «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александру Глебу.

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