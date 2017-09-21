«Черноморец» пригласил Глеба, игрок взял время на раздумья

«Черноморец» сделал предложение экс-полузащитнику «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александру Глебу.

36-летний белорус, который является свободным агентом, взял время на раздумья.

Предыдущим клубом Глеба были «Крылья Советов», которые он покинул в конце мая. В прошлом чемпионате России хавбек 7 матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, «Черноморец» возглавляет белорусский специалист Олег Дулуб.