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Форвард «Балтики» Себаи: «Выступая прежде в чемпионатах Румынии, Молдавии и Беларуси, никогда не сталкивался с проявлениями расизма»

22.09.2017 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Балтики» Сенин Себаи высказался по поводу нашумевшей истории. Напомним, «Балтика» обвинила калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи».

«Я счастлив, что выступаю за «Балтику», что играю в Калининграде. Ценю и чувствую любовь болельщиков. И не собираюсь по публикациям в газете «Новые Колеса» судить о всех жителях Калининградской области.

Обидно только, что выступая прежде в чемпионатах Румынии, Молдавии и Беларуси, никогда не сталкивался с проявлениями расизма. И не понимаю, почему эти люди, которые пишут статьи в «НК», имеют наглость называть «Балтику» нашей командой?! Надеюсь, они понесут ответственность за свои слова», — написал Сенин на своей странице ВКонтакте.

«Балтика» обвинила калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи»

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