Григорий Родченков: «Мутко знал о моей деятельности и был решающим фактором успеха российской допинговой программы»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко играл ключевую роль в российской допинговой программе.

«Россия отказалась брать ответственность за произошедшее. Мой бывший начальник, Виталий Мутко, вице-премьер по спорту и бывший министр спорта, не раз отрицал осведомленность о моей деятельности на посту директора Московского антидопингового центра, где я курировал российскую допинговую программу при помощи нескольких агентов ФСБ (бывшего КГБ) и многих государственных чиновников.

Если кто-то считает, что я мог бы все это сделать без осведомленности министра спорта и его поддержки, то эти люди ничего не знают о России. Позвольте мне выразиться яснее: господин Мутко знал об этом и был решающим фактором успеха российской допинговой программы.

Сам факт, что Россия возбуждает против меня – и только меня – уголовные дела, говорит обо всем: это охота на ведьм, и я ведьма.

Нужно прояснить, что и допированные спортсмены в России тоже во многом являются жертвами. В системе российского спорта они имели не такой уж и большой выбор, кроме как обманывать, даже если кто-то из них и делал это с энтузиазмом.

Многие, да большинство из них, хотели бы выступать чистыми, без постоянного страха быть пойманными. Вот почему я с одной стороны был счастлив, когда эти 95 человек были оправданы.

Возможно, у них будет шанс проявить себя, очистить свои имена, если Россия когда-нибудь даст им такую возможность», – написал Родченков в письме The New York Times.

Большая допинг-амнистия. Но для России это еще не победа