|
«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Милевский, Нехайчик, Сарока выйдут в стартовых составах
22.09.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы на матч 23-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.
Динамо Брест: Руденок, Витус, Лебедев, Аврамия, Веретило, Премудров, Седько (к), Осучукву, Нехайчик, Милевский, Нивалдо.
Запасные: Павлюченко, Иванов, Алисейко, Легчилин, Бабаво, Торрес, Фамейе.
Динамо Минск: Игнатович, Жавнерчик, Галович, Сачивко, Карпович, Остроух, Нойок (к), Лекович, Быков, Хващинский, Сарока.
Запасные: Климович, Кузьменок, Бегунов, Яроцкий, Капленко, Николич, Хлебас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы на матч 23-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии