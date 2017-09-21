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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Милевский, Нехайчик, Сарока выйдут в стартовых составах

22.09.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы на матч 23-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.

Динамо Брест: Руденок, Витус, Лебедев, Аврамия, Веретило, Премудров, Седько (к), Осучукву, Нехайчик, Милевский, Нивалдо.

Запасные: Павлюченко, Иванов, Алисейко, Легчилин, Бабаво, Торрес, Фамейе.

Динамо Минск: Игнатович, Жавнерчик, Галович, Сачивко, Карпович, Остроух, Нойок (к), Лекович, Быков, Хващинский, Сарока.

Запасные: Климович, Кузьменок, Бегунов, Яроцкий, Капленко, Николич, Хлебас.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стали известны составы на матч 23-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск.

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