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«Шахтер» подтвердил, что Срна сдал положительную допинг-пробу

22.09.2017 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление о ситуации с положительной допинг-пробой капитана команды Дарио Срны.

«Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду.

Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем «Шахтер» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

Дальнейшие комментарии по данному делу не будут предоставляться по причине конфиденциальности юридического разбирательства», – говорится в заявлении клуба.

35-летний хорватский футболист выступает за «Шахтер» с 2003 года. С командой Срна завоевал 25 трофеев.

 
 
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Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление о ситуации с положительной допинг-пробой капитана команды Дарио Срны.

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