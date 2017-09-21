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Андрей Климович: «Были две чистые желтые карточки — как можно было не свистнуть?»

22.09.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер минского «Динамо» Андрей Климович, не попавший в стартовый состав матча чемпионата Беларуси с брестскими одноклубниками, подвел итоги первого тайма.

- Как вам первая половина? Считаете ли, что превосходите Брест?

– Равная игра. Был один момент — могли забивать, но хорошо сыграл Руденок. У брестчан таких моментов не было. Они чуть больше контролируют мяч, но моментов не возникает. Поле тяжелое, поэтому созидать трудно. Думаю, во втором тайме будет игра до гола.

- Такое ощущение, что брестчанам удалось закрыть вашего нападающего Сароку…

– С помощью судей — конечно, они могут его закрыть. Были две чистые желтые карточки за срыв атаки — не представляю, как такие моменты можно не свистеть. Если и дальше так будут судить, то можно закрыть и Марадону, — цитирует Климовича «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Голкипер минского «Динамо» Андрей Климович, не попавший в стартовый состав матча чемпионата Беларуси с брестскими одноклубниками, подвел итоги первого тайма.

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