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Брестское «Динамо» прервало 7-матчевую выигрышную серию минского «Динамо»

22.09.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска.

Брестчане прервали 7-матчевую выигрышную серию минчан. Последний раз «Динамо» Минск проигрывало 2 июля в матче против «Витебска» (1:3).

Таблица чемпионата Беларуси

Календарь минского «Динамо»

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска.

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