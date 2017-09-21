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Брестское «Динамо» прервало 7-матчевую выигрышную серию минского «Динамо»
22.09.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 23-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска.
Брестчане прервали 7-матчевую выигрышную серию минчан. Последний раз «Динамо» Минск проигрывало 2 июля в матче против «Витебска» (1:3).
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска.
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