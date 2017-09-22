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Сергей Гуренко: «Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди»
22.09.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Динамо» из Бреста (0:1).
– Однозначно сегодня поражения мы не заслуживали. Создали больше моментов. В целом ребятами доволен. Несколько игроков выпало, т. е. сыграли не в свою силу. Надо забивать свои моменты и эпизоды. И тогда все было бы нормально.
Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди. Не надо останавливаться, не зацикливаться на этом матче, а надо двигаться дальше, – сказал Гуренко.
Полное выступление Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Динамо» из Бреста (0:1).
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