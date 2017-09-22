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Сергей Гуренко: «Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди»

22.09.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Динамо» из Бреста (0:1).

– Однозначно сегодня поражения мы не заслуживали. Создали больше моментов. В целом ребятами доволен. Несколько игроков выпало, т. е. сыграли не в свою силу. Надо забивать свои моменты и эпизоды. И тогда все было бы нормально.

Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди. Не надо останавливаться, не зацикливаться на этом матче, а надо двигаться дальше, – сказал Гуренко.

Брестское «Динамо» прервало 7-матчевую выигрышную серию минского «Динамо»

Полное выступление Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.

«Давят груз ответственности и груз очковый». Гуренко объясняет поражение «Динамо» в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Динамо» из Бреста (0:1).

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