Сергей Гуренко: «Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Динамо» из Бреста (0:1).

– Однозначно сегодня поражения мы не заслуживали. Создали больше моментов. В целом ребятами доволен. Несколько игроков выпало, т. е. сыграли не в свою силу. Надо забивать свои моменты и эпизоды. И тогда все было бы нормально.

Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди. Не надо останавливаться, не зацикливаться на этом матче, а надо двигаться дальше, – сказал Гуренко.

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Полное выступление Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.

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