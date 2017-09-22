Владимир Журавель: «Настал момент, когда Малербу стоит отдохнуть. Решение взвешенное и логичное»

Главный тренер брестского Владимир Журавель прокомментировал победу над минскими одноклубниками (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Беларуси.

– Рады победе, ведь встречались с принципиальным соперником. Первый тайм провели очень осторожно. Минчане не использовали свой хороший момент. Я считаю, что здесь ключевую роль сыграл Руденок. Когда вратари выручают, это хорошо. Второй тайм был полностью под нашим контролем, на мой взгляд. Мяч находился на одной половине поля. Будем считать результат закономерным – это моя точка зрения.

– Вы сказали, что матч был принципиальным для команды, а лично для вас после не совсем приятного ухода из команды?

– Столько времени прошло... Можно тогда вспоминать «Шахтер» и . Когда работаешь, все матчи не могут быть принципиальными. Минск стоит в особом ряду. Против столичного «Динамо» всегда интересно играть, прошедший матч не стал исключением. Ничего личного, только спортивный интерес.

– Тяжело было принять решение не включать Малерба в заявку?

– Оно принималось коллегиально, но последнее слово было за мной. У нас есть тренер вратарей и помощники. Мы смотрим, анализируем, советуемся с ребятами. Настал момент, когда Малербу стоит отдохнуть. Решение взвешенное и логичное.

– Торрес в «засаде» – это тактическое оружие?

– Если формулируете «засада», то да, в «засаде». Оставили его в запасе, чтобы он смог выйти и помочь. Были нюансы. В «Слуцке» сыграли без номинального форварда с Торресом и Милевским. Нивалдо и Фамейе были готовы к матчу. Мы хотели вернуться к игре хотя бы с одним нападающим. Мы долго думали и в итоге приняли взвешенное решение, что он заменит Милевского. Я рад, что Торрес адекватно отнесся к этому решению, вышел и забил гол. Публика его поблагодарила, поэтому, надеюсь, обид не будет.

– Сергей Гуренко сказал, что газон был ужасным и играть на нем нельзя . Вы разделяете его мнение?

– Поле для обеих команд было одинаковое. Нам тоже было тяжело, – сказал Журавель.

«Уже и команда в него не верит». Почему Малерб допускает ляпы