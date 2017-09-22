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Владимир Журавель: «Настал момент, когда Малербу стоит отдохнуть. Решение взвешенное и логичное»
23.09.2017 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского
– Рады победе, ведь встречались с принципиальным соперником. Первый тайм провели очень осторожно. Минчане не использовали свой хороший момент. Я считаю, что здесь ключевую роль сыграл Руденок. Когда вратари выручают, это хорошо. Второй тайм был полностью под нашим контролем, на мой взгляд. Мяч находился на одной половине поля. Будем считать результат закономерным – это моя точка зрения.
– Вы сказали, что матч был принципиальным для команды, а лично для вас после не совсем приятного ухода из команды?
– Столько времени прошло... Можно тогда вспоминать «Шахтер» и
– Тяжело было принять
– Оно принималось коллегиально, но последнее слово было за мной. У нас есть тренер вратарей и помощники. Мы смотрим, анализируем, советуемся с ребятами. Настал момент, когда Малербу стоит отдохнуть. Решение взвешенное и логичное.
– Торрес в «засаде» – это тактическое оружие?
– Если формулируете «засада», то да, в «засаде». Оставили его в запасе, чтобы он смог выйти и помочь. Были нюансы. В «Слуцке» сыграли без номинального форварда с Торресом и Милевским. Нивалдо и Фамейе были готовы к матчу. Мы хотели вернуться к игре хотя бы с одним нападающим. Мы долго думали и в итоге приняли взвешенное решение, что он заменит Милевского. Я рад, что Торрес адекватно отнесся к этому решению, вышел и забил гол. Публика его поблагодарила, поэтому, надеюсь, обид не будет.
– Сергей Гуренко
– Поле для обеих команд было одинаковое. Нам тоже было тяжело, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над минскими одноклубниками (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Беларуси.
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