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Сергей Гуренко: «На таких матчах должны быть более квалифицированные арбитры. Этому мальчику еще очень много надо работать»

23.09.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал судейство в матче против брестского «Динамо» (0:1).

- Судья установил высокий уровень дозволенности. Было мало слов и много борьбы. Как вы к такой манере относитесь?

– Чем определяется судейство? Последовательностью. Если судья действует и смотрит на это так, то и в другом эпизоде он должен действовать аналогично. Но если у арбитров нет последовательности, тогда я не знаю, как это называется.

- Вы выплеснули эмоции на резервном арбитре...

– Нет, мы с ним хорошо общались. Он тоже видел многие эпизоды, которые просто вызывали улыбку. Я не хочу зацикливаться на судействе. Не судья нам помешал реализовать те моменты, которые мы создали. Но на такие матчи должны быть более квалифицированные арбитры. Этому мальчику еще очень много надо работать. Я даже не знаю, кто он. Не мне оценивать работу судьи, но он распустил игру. Жесткость и грубость – это две большие разницы. Он допустил грубость. Это я дополнил к предыдущему вопросу, – сказал Гуренко.

Отметим, что матч обслуживала бригада Сергея Лобацевича.

Полную пресс-конференцию Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.

«Давят груз ответственности и груз очковый». Гуренко объясняет поражение «Динамо» в Бресте

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал судейство в матче против брестского «Динамо» (0:1).

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