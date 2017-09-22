ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Журавель: «На четвертое место претендуют четыре-пять команд — тем интереснее, будем бороться до последнего»

23.09.2017 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями о матче чемпионата Беларуси с минским «Динамо» (1:0).

– Главная составляющая нашей победы — запредельная мотивация. Было большое желание выиграть после конфузного поражения в Слуцке. Чемпионат выходит на финишную прямую — туров все меньше и меньше. Мы будем бороться до последнего за четвертое место. И каждая осечка отодвигает от цели.

- В защите сыграли хорошо. По сути, соперник создал лишь один опасный момент…

– В последних пяти матчах мы пропускали и, конечно, хотели сыграть «на ноль». Эту задачу ребята решили. Да, у минчан был момент, но Костя Руденок выручил.

- Руденок здорово дебютировал за клуб. Можно ли говорить, что Жереби Малерб до конца сезона уже не основной вратарь?

– Костя мог бы хорошо дебютировать в игре с «Ислочью», но, к сожалению, случился рецидив. Пришло время, и он оказался полностью готов. Надо отдать ему должное: сыграл надежно, уверенно. Что касается Малерба, он у нас в обойме. Впереди много игр. Поля тяжелые, борьба обострится, поэтому зарекаться не буду.

- Какие у Бреста перспективы в борьбе за четвертое место?

–На него претендуют не одна-две команды, а четыре-пять. Будет сложно, но тем интереснее. Как уже говорил, будем бороться до последнего, — цитирует Журавеля «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями о матче чемпионата Беларуси с минским «Динамо» (1:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Чемпионат продолжается. Основные матчи впереди»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика