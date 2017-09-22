Владимир Журавель: «На четвертое место претендуют четыре-пять команд — тем интереснее, будем бороться до последнего»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями о матче чемпионата Беларуси с минским «Динамо» (1:0).

– Главная составляющая нашей победы — запредельная мотивация. Было большое желание выиграть после конфузного поражения в Слуцке. Чемпионат выходит на финишную прямую — туров все меньше и меньше. Мы будем бороться до последнего за четвертое место. И каждая осечка отодвигает от цели.

- В защите сыграли хорошо. По сути, соперник создал лишь один опасный момент…

– В последних пяти матчах мы пропускали и, конечно, хотели сыграть «на ноль». Эту задачу ребята решили. Да, у минчан был момент, но Костя Руденок выручил.

- Руденок здорово дебютировал за клуб. Можно ли говорить, что Жереби Малерб до конца сезона уже не основной вратарь?

– Костя мог бы хорошо дебютировать в игре с «Ислочью», но, к сожалению, случился рецидив. Пришло время, и он оказался полностью готов. Надо отдать ему должное: сыграл надежно, уверенно. Что касается Малерба, он у нас в обойме. Впереди много игр. Поля тяжелые, борьба обострится, поэтому зарекаться не буду.

- Какие у Бреста перспективы в борьбе за четвертое место?

–На него претендуют не одна-две команды, а четыре-пять. Будет сложно, но тем интереснее. Как уже говорил, будем бороться до последнего, — цитирует Журавеля «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».